عرضت قناة “فرانس 24″، تقرير مفصلا عن تطبيق الراصد لمساعدة سكان إدلب السورية على مراوغة الموت، ويحذر المدنين من الهجمات الصاروخية الوشيكة.

https://youtu.be/vAuFtnMmVUg

وقال جون يغر، مصمم نظام إنذار “الراصد” أن التطبيق يعتمد على مراقبين وأجهزة استشعار لرصد الطائرات بما فى ذلك يحدد طرازها والاتجاه الذى تسلكه الطائرة، ويقدم البرنامج مسار تقدم المقاتلات، ويرسل تحذيرا يطلق بدورة رسائل على “فيس بوك وتليجرام وتويتر”، بما فى ذلك يرسل صفارات إنذار فى المدن التى سيتم قصفها.

The post “الراصد” تطبيق إلكتروني لمراوغة الموت في إدلب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية