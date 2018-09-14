سباق على الفوز بلقب أول صانع للهواتف الذكية بشاشة مرنة

تخطط شركة هواوي الصينية لإطلاق هاتفٍ ذكي بشاشة قابلة للطي خلال عام، جاء ذلك وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة ريتشارد يو الذي قال لصحيفة دي فيلت الألمانية “إنّ هواوي تعمل بالفعل على ذلك”.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر قال دي جيه كو الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف المحمولة في شركة سامسونج الكورية الجنوبية المنافسة لشركة هواوي، إنّه قد حان الوقت لكي تقدم شركته هاتفها الذكي القابل للطي بعد أن أظهرت استطلاعات المستهلكين التي أجرتها شركة سامسونج أنّ هناك سوقًا لهذا النوع من الهواتف، وأنّ عملية الكشف قد تتم خلال مؤتمر مطوري سامسونج في شهر نوفمبر.

وعندما سُئل ريتشارد يو عن الابتكارات التكنولوجية القادمة، أجاب: “لماذا ما نزال نستخدم الحاسب، ربما لأنّنا لم نعثر على شاشة هاتف ذكي صغيرة جدًا، سنغير ذلك”، وبالرغم من أنّه لم يذكر حجم الشاشة ضمن الهاتف الذكي، إلا أنّه اقترح أنّها سوف تكون كبيرة بما يكفي لتعتبر بديلة لشاشة جهاز الحاسب.

وفيما يتعلق بموعد إطلاق الهاتف الفعليّ، امتنع المسؤول التنفيذي في شركة هواوي عن كشف التفاصيل.

هذا وتشير التعليقات إلى منافسةٍ شديدة بين هواوي وسامسونج، حيث تهدفان إلى الفوز بلقب أول صانع للهواتف الذكية يطلق جهازًا بشاشة مرنة.

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