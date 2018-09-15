انطلاق منافسات “سيكلما” للشعر العربي و القصة

أعلنت مؤسسة “سيكلما” للثقافة والفنون في مدينة مصراتة عن إطلاق مسابقتها للشعر الفصيح والقصة القصيرة في دورتها الثالثة لسنة 2018 والتي عنونت بـ دورة الأديب خليفة الفاخري.

خصصت المؤسسة المسابقة لفئة الشباب بألا يتجاوز عمر المتسابق أو المتسابقة 35 عاماً وحددت موعداً أقصاه العشرين من شهر أكتوبر المقبل لاستلام النصوص المشاركة في التنافس ،كما كلفت لجنة من المختصين لتقييم الأعمال .

يُشار إلى أن النسخة الأولى من المسابقة أقيمت سنة 2016 و حملت 2016 اسم ” دورة عبدالله القويري” فيما انتظمت الثانية سنة 2017 وحملت اسم الشاعر مفتاح العماري .

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