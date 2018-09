المتوسط:

عبرت مجموعة من النساء عن استيائهن من هواتف آيفون التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، وقالت ناشطات غاضبات، إن الحجم الكبير لأجهزة أبل الجديدة لا يلائم يد المرأة.

وأشارت ناشطات إلى إن حجم شاشة هاتف “آيفون X إس” يبلغ 5.8 إنشات، بينما كان الحجم يقتصر على 4 إنشات في هاتف آيفون “SE”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن عددا من النساء يعتقدن أن أبل لم تأخذ مسألة المرأة بالحسبان حين طورت جهازها الأحدث.

وتقول منتقدات الهواتف الجديدة إن على الشركة الأميركية أن تراعي الفروق الجسمانية بين الرجال والنساء على اعتبار أن حجم اليد لدى المرأة أقل بإنش واحد مقارنة بالرجل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الناشطة البريطانية كارولين كريادو قولها إن هواتف آيفون الجديدة من شأنها أن تؤثر سلبا على صحة اليد لدى المرأة بالنظر إلى حجمها الكبير.

وتؤيد نائبة البرلمان البريطاني عن حزب العمال، جيس فيليب، رأي الناشطة، وتقول إن أبل تصمم منتجاتها استنادا إلى مقاييس الرجال.

وترى السياسية البريطانية أن هذا الأمر يستدعي الغضب لأن النساء يدفعن مبالغ مجزية في سبيل الحصول على هواتف مصممة لتلائم أيادي الرجال.

وكانت أبل قد كشفت الأربعاء، عن 3 هواتف جديدة ضمت “آيفون X إس” و”آيفون X إس ماكس” و”آيفون X آر”، وقد تعرضت الشركة لانتقادات لاذعة من جانب مواقع تقنية عديدة رأت بأنها لم تقدم أي جديد في إصداراتها الحديثة.

The post حجم هواتف آيفون الجديدة يفجر غضب النساء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية