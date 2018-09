هواوي تطرح هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي خلال عام

تعتزم شركة هواوي طرح هاتف ذكي بشاشة قابلة للطي خلال عام واحد.

وقال ريتشارد يو، المدير التنفيذي للشركة، لصحيفة “داي فيلت” الألمانية، إن هواوي “تعمل بالفعل من أجل ذلك”.

وكان مدير في شركة “سامسونغ” المنافسة قد صرح في وقت سابق هذا الشهر أنه حان الوقت كي تطرح شركته هاتفا ذكيا قابلا للطي، بينما قال محلل إن الطلب التجاري على شاشات العرض القابلة للطي غير معلوم.

وردا على سؤال طرحته الصحيفة الألمانية يتعلق بالابتكارات التكنولوجية المقبلة للشركة، أجاب يو :”لماذا تستخدمون الكمبيوتر حتى الآن؟ سنغير ذلك. يمكنك تصور إمكانية طي شاشة العرض”.

