الوافي: الإمداد الطبي وزع 5000 مصل مضاد لسم العقارب على الجنوب

قال الناطق باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي، السبت، إن المركز تسلم 700 مصل مضاد لسموم العقارب والأفاعي من جهاز الإمداد الطبي، مشيرا إلى أن الجهاز وزع قرابة 4300 مصل أخرى على بقية مدن الجنوب.

وأوضح الوافي، في تصريح للرائد، أن المركز يواصل إعطاء هذه الأمصال للمواطنين الذين يصلون إلى المركز وفقا لوصفة طبية مختومة، مشيرا إلى أن سعر المصل الواحد بلغ في الجنوب 300 دينار.

وأشار الوافي إلى أن المواطنين في المناطق الجنوبية يتعرضون للدغ العقارب أكثر من المدينة، متسائلا عن أسباب عدم الاستفادة من كميات الأمصال الموزعة عليهم.

ولفت الوافي إلى أن مركز سبها الطبي يستقبل يوميًّا مواطنين مصابين بلدغات عقارب.

يشار إلى أن 19 طفلا توفوا خلال الأسابيع الستة الماضية جراء لدغات العقارب؛ لعدم توفر الأمصال المضادة لسمها في مناطق الجنوب وفق أخبار متداولة.

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