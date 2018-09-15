أكثر المهرجانات والاحتفالات غرابة حول العالم 

1- مهرجان بلتان الناري (Beltane Fire Festival)

تحتفل القبائل الوثنية القديمة المتواجدة في اسكوتلندا وإيرلندا بهذه المثناسبة السنوية عند بادية كل صيف.

2- مهرجان قفزة الشيطان

احتفال أسباني، يُقام في فترة الربيع من السنة، وأبرز ملامح هذا الاحتفال هو قيام الرجال المُحتفلين بارتداء ملابس ذات لون أصفر وأحمر، ويبدأون في القفز فوق أطفال حديثي الولادة.

3-مهرجان بوفيه القرود

وهو تقليد يقوم به السُكان في تايلاندا، ولعل الغريب في أمر هذا الحدث هو سببه، إذ أنه يُعد حدثاً سنوياً يُقام بهدف شكر قرد شهم يُعتقد انه أنقذ عروساً من شخصية شريرة لها 10 رؤوس.

4-احتفال رأس السنة التايلندية

يحتفل التايلنديون سنويا بحلول العام الميلادي وفق تقويمهم المحلي الخاص، بداية من الـ13 من أبريل وحتى 15، ويقوم على رش الآخرين بالماء تعبيراً عن أن هذه العادة تغسل عن الأفراد السلبية والحظ السيء وذنوب العام الفائت.

5- احتفال كرات النار

وهو احتفال يُقام في شوارع السلفادور نهاية كل شهر أغسطس، ويقوم المحتفلون فيه برمي بعضهم البعض بكرات من النار المُلتهبة.

6-معركة الطماطم

تشهد شوارع مدينة “بونيول” الأسبانية سنوياً رمي المثحتفلين بهذا المهرجان لـ150 ألف طن من الطماطم.

7-يوم الموتى

يُحيي سُكان المكسيك هذا اليوم المُخصص لتفكر الأقارب الموتى وزيارة قبورهم مع إحضار الأكلات والمشروبات التي كان يُحبها الميت.

8- يوم الصمت

في جزيرة (بالي) الإندونيسية، يعتنق معظم السكان الهندوسية مما يعني أن رأس السنة الهندوسية هو احتفال مهم للغاية لديهم الاحتفال يتضمن العديد من الطقوس الغريبة أبرزها هو كون هذا اليوم ”صامتاً“ حيث يمنع استخدام الكهرباء أو إشعال النار أو قيادة السيارة أو العمل.

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