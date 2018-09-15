الدبلة.. “قرمشة ولذة” المطبخ الليبي

يشتهر المطبخ الليبي بحلوياته متنوعة الطعم والمكونات، ومن أشهر هذه الحلويات “الدبلة” التي تتميز بمكوناتها البسيطة ومذاقها اللذيذ والمقرمش.

وتعتبر “الدبلة” أو الوردة كما يُسميها البعض، من الحلويات الأساسية في الأعراس والمُناسبات الليبية، ودائما ما تحضر بين مكونات الضيافة التي يتم تجهيزها للضيوف.

وتعد أيضا من الحلويات الرمضانية التي تعدها النساء بكميات كبيرة قبل بداية شهر رمضان وتقوم بتخزينها للاستمتاع بها طيلة الشهر.

نستعرض هنا مقادير وطريقة تحضير “الدبلة”:

– المكونات:

2 كوب دقيق

ملعقتين زبدة أو سمن

2بياض بيض (للحصول على لون أبيض) أو بيضة (لتاخذ الدبلة اللون الأصفر)

3/4 كوب عطر أو زهر

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

ملعقة صغير خل

ملعقة فانيليا

رشة ملح

نشا

-الطريقة

1-في صحن عميق نضع الدقيق والفانيليا والبيكنغ باودر ونضيف الزبدة أوالسمن، حسب اللون المرغوب فيه، ونقوم بعجن كامل المكونات مع بعض جيداً.

2-نضيف بياض البيض والخل والملح إلى العجين.

3-نبدأ بإضافة العطر أو ماء الزهر تدريجياً ونستمر في العجن إلى أن نحصل على عجينة لينة.

4-نقطع العجين إلى كرات و نعجن كل كرة على حدة ونضع عليها النشا ونرتبها في سفرة مُسطحة ونتركها نصف ساعة لترتاح.

5-نستخدم آلة المكرونة ونبدأ بفرد كل كرة تدريجيا من خلال مستويات الآلة من رقم 1 إلى الرقم ما قبل الأخير بالإضافة لوضع النشا في كل مرة إلى أن نحصل علي شرائط طويلة، ونقطع الشرائط بالطول حسب الحجم المرغوب فيه.

6-بعد الإنتهاء من فرد العجين وتحضيره، نضع الزيت على النار في طنجرة متوسطة، وعندما يسخن نضع شوكة على طرف شريط العجين و نبدأ بتنزيلها في الزيت ولفها أثناء التنزيل.

7-نكرر العملية مع كل حبة دبلة مع مراعاة ضرورة تركها في الزيت حتى تكتسب لوناً ذهبياً ثم نقلبها علي الجهة الأخرى ونُخرجها من الطنجرة.

7-يتم تعسيل الدبلة بالعسل أو بالشيرة حسب الرغبة وتزيينها بالجلجلان أو الحلوي المبشورة.

وبالهناء والشفاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية