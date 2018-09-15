سيارة “الخنفساء” تودّع محبيها إلى الأبد

أعلنت شركة فولكسفاغن، أنها ستوقف أيقونتها الشهيرة سيارة “الخنفساء” Beetle، بعد إنتاج دام لسبعة عقود.

وقالت الشركة أنها تعمل على إنتاج نسخة أخيرة “احتفالية” وبعدها سيتم وقف الإنتاج في مصنع المكسيك بداية من يوليو 2018.

الخطوة المفاجئة لمحبي “الخنفساء” جاءت على خلفية اقتصادية بحتة، حيث سجلت مبيعاتها بالأعوام الماضية خاصة في السوق الأميركي.

كما أن فضيحة انبعاثات الغازات التي تعرضت لها فولكسفاغن واتجاه الأموال للاستثمار في السيارات الكهربائية، قلل من الطلب على “الخنفساء”.

يشار إلى أن السيارة صممها فرديناند بورش منذ 70 عاما، بأمر من أدولف هتلر، وكان أول ظهور لها في عهد ألمانيا النازية، باعتبارها “سيارة الشعب”.

وبرزت “الخنفساء” في عدة أفلام من إنتاج ديزني، حيث أطلق عليها اسم “هيربي” في فيلم “حشرة الحب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية