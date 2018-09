“جوجل” تخطط لبناء نسخة من محرك البحث بالصين

المتوسط:

تخطط “جوجل” لبناء نسخة من محرك البحث الخاص بها في الصين، كجزء من مشروع يطلق عليه “Dragonfly”.

ووفق ما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، تقوم شركة جوجل ببناء نسخة أولية من محرك بحث صيني خاضع للرقابة، يربط نشاط المستخدمين برقم هاتفهم الشخصي.

وبذلك تمتثل “جوجل” لمتطلبات الرقابة التي تفرضها الحكومة الصينية، ما يزيد من فرص إطلاق هذا المنتج في المستقبل.

ويتعين على محرك البحث الامتثال لقوانين الرقابة الصارمة في الصين، ما يعني تقييد الوصول إلى المحتوى الذي يعتبره المسؤولون الحكوميون غير مناسب.

وتسمح مسألة ربط عمليات البحث برقم هاتف المستخدم للمسؤولين بتعقب النشاط بسهولة، ما يسمح لهم باستهداف النشطاء السياسيين والصحفيين والمعارضين.

وذكرت وكالة “رويترز”، الشهر الماضي، أن “جوجل” خططت للحصول على تصريح حكومي لتوفير نسخة من محرك بحثها في الصين، والتي تمنع بعض مواقع الويب ومصطلحات البحث.

وأنشا المبرمجون في الشركة عدة إصدارات من تطبيق مخصص لنظام التشغيل أندرويد، وتم عرض التطبيق على الحكومة الصينية.​

