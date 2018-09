جوجل تتيح إمكانية التعرف على البصمة في متصفح Chrome

المتوسط:

تدعم أحدث المميزات التي تقدمها جوجل لمستخدمي متصفح Chrome على أجهزة Android وMac، المستخدم بتحديد الهوية عن طريق Touch ID.

يدعم متصفح Chrome خلال الفترة القادمة كلاً من أجهزة Android وMac المميزة بخاصية Touch ID للتعرف على البصمة، حيث كشف مؤخراً عن الميزة في الإصدار التجريبي للمتصفح.

من المقرر أن تضيف جوجل هذه الميزة للإصدار القادم من المتصفح، وفقاً لما كشف عنه من الواجهة البرمجية للإصدار التجريبي الجديد لمتصفح Chrome.

كما يعمل الإصدار الجديد من متصفح Chrome من خلال ثلاثة من الواجهات البرمجية API الخاصة بالتعرف على الوجوه والتي تشمل العين، الأنف، الفم، وأخرى لدعم رموز QR code، إلى جانب النصوص اللاتينية والصور على شبكة الأنترنت.

في الوقت الحالي بدأ الإصدار التجريبي لكروم بتجربة خاصية التعرف على البصمة إفتراضياً على كلاً من Mac و Android، حيث يمكن للمطورين إستخدام هذه الخاصية للتحقق من الهوية.

أيضاً تعمل جوجل على إضافة ميزة التنبيهات الجديدة في المتصفح عن طريق محرك HTTPS، حيث من المقرر أن يتم عرض تحذير باللون الأحمر للمستخدم في حالة تسجل الايميل الخاص به في موقع تم الإبلاغ عن أنه غير آمن.

كما تأتي ميزة أخرى لدعم المستخدم في الخروج من وضع ملء الشاشة عند ظهور نافذة محادثة لطلب التحقق أو الدفع على سبيل المثال، وذلك لدعم المستخدم بتنسيق أفضل للمتصفح للرد على التنبيهات.

من بين المميزات التي ظهرت في Windows 10 للإصدار التجريبي أيضاً لمتصفح كروم Web Bluetooth، وهي الميزة الخاصة التي تسمح للمواقع بالتواصل الآمن بين الأجهزة التي توجد في المحيط.

