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مقر جيد لأمازون سيُغير مدينة كاملة

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّحت شركة أمازون أنها ستعلن عن موقع مقرها الثاني بحلول نهاية عام 2018، وقد تؤثر بشكل كبير على أسعار المساكن والبنى التحتية في المدينة المختارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، الخميس، إن الشركة ستعلن عن موقع مقرها الثاني بحلول نهاية العام.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول موقع المقر الرئيسي الثاني، مع وجود مصادر داخلية تشير إلى أنه يمكن أن يكون في شمال ولاية فرجينيا.

ومن المرجح أن يراعي مقر أمازون الجديد التعامل مع عواقب مثل تدفق العمال وارتفاع أسعار المساكن. حيث يقول البعض إن مقر الأمازون الرئيسي في سياتل ساهم في ارتفاع أسعار المساكن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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