مقر جيد لأمازون سيُغير مدينة كاملة

صرّحت شركة أمازون أنها ستعلن عن موقع مقرها الثاني بحلول نهاية عام 2018، وقد تؤثر بشكل كبير على أسعار المساكن والبنى التحتية في المدينة المختارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس، الخميس، إن الشركة ستعلن عن موقع مقرها الثاني بحلول نهاية العام.

وكان هناك الكثير من التكهنات حول موقع المقر الرئيسي الثاني، مع وجود مصادر داخلية تشير إلى أنه يمكن أن يكون في شمال ولاية فرجينيا.

ومن المرجح أن يراعي مقر أمازون الجديد التعامل مع عواقب مثل تدفق العمال وارتفاع أسعار المساكن. حيث يقول البعض إن مقر الأمازون الرئيسي في سياتل ساهم في ارتفاع أسعار المساكن.

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