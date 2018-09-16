علاج الصدفية بالأعشاب والطرق الطبيعية

الصدفية هي مرض مناعي يتسبب في ظهور بقع حمراء على الجلد، تؤثر عادة على المرفقين والركبتين أو فروة الرأس، وتحدث عندما تصبح الخلايا التائية نشطة عن طريق الخطأ.

تعد الصدفية من أكثر الأمراض التي تسبب تلفا في جلد الانسان، وهناك عدة علاجات لتخفيف أعراضها، منها العلاجات الطبيعية والأعشاب.

على الرغم من عدم وجود علاج دوائي لمرض الصدفية وعلاجات أخرى متعددة، إلا أنه هناك علاجات بالأعشاب والطرق الطبيعية تخفف من الأعراض المصاحبة للصدفية إليك بعضها:

خل التفاح

يعتبر خل التفاح (ACV) من أحد العلاجات الطبيعية الأكثر فعالية في تخفيف الحكة المصاحبة للصدفية، خاصة الصدفية في فروة الرأس، ولكن يوصى بتخفيف الخل وعدم استخدامه مركزًا.

استعمل حمام الملح

في حين أن الإفراط في التعرض للماء الساخن يمكن أن يؤدي بسهولة إلى تفاقم أعراض الصدفية، لكن الحمام الفاتر مع ملح إبسوم أو ملح البحر الميت قد يوفر راحة مؤقتة من الحكة والجفاف.

أضف حوالي كوبين من ملح إبسوم أو ربع كوب من أملاح البحر الميت الأصلية إلى مياه الاستحمام الخاصة بك، وانغمر فيها لمدة 15 دقيقة للمساعدة على إزالة القشور وتخفيف الحكة.

استخدم حمام الشوفان

يعتبر دقيق الشوفان الذي يحتوي على الفيتامينات والمعادن (مثل السيلينيوم والمنجنيز والحديد) مادة ممتازة للتغذية وتضميد الجلد المتضرر.

دهون الألوفيرا

تعتبر ألوفيرا واحدة من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا على نطاق واسع لعلاج الأمراض الجلدية، حيث تساعد في تغذية البشرة الجافة والشعر، وتهدئة الحروق واللسعات، وشفاء الجروح.

و عند وضعه على الجلد المصاب بالصدفية، يمكن للصبار أن يكون فعالا جدا في الحد من الاحمرار.

عنب أوريغون

أثبتت الدراسات التي أجريت على عنب أوريغون (Oregon Grape) أنها علاج طبيعي فعال للتحكم في الاستجابة المناعية التي تسبب الصدفية، ويفضل استشارة الطبيب عند استخدامه بسبب تفاعلاته الدوائية.

زيت شجرة الشاي

يجري استخلاص زيت شجرة الشيا من أوراق شجرة الشاي الأسترالية، وعلى الرغم من أنه شديد السمية عند تناوله، إلا أنه مفيد للاستخدامات الموضعية، بما في ذلك علاج الصدفية.

عند وضعه على الجلد، يساعد زيت شجرة الشاي على تخفيف حجم الصدفية ومنع عدوى الأنسجة التالفة.

زيت السمك

من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على زيت السمك أوميغا 3، الذي يمتص الأحماض الدهنية الأساسية المدعمة بالجلد، التي تعزز المناعة بشكل أكثر.

تعتبر أسماك المياه الباردة مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة من المصادر الممتازة للأوميغا ،حاول أن تدرجها في نظامك الغذائي حوالي 2-3 مرات كل أسبوع للحصول على أكبر فائدة لبشرتك.

حليب الشوك

أفضل العلاجات المنزلية لعلاج الصدفية هو شرب حليب الشوك، حيث يحتوي على مستخلص سيليمارين الذي يتكون من مجموعة من مركبات الفلافونويد.

وتساهم هذا المركبات في الشفاء من تلف الكبد، وتحسين وظائفها والمساعدة في إزالة السموم، والحد من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.

أغذية تزيد المناعة

يمكن أن تنشأ الصدفية عن طريق التهابات الحلق أو بعض الأدوية بما في ذلك المسكنات والأدوية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين وحاصرات بيتا لعلاج مشاكل القلب.

حافظ على صحتك وأعطِ جسمك التغذية المناسبة لتعزيز مقاومة جسمك، ومن تلك الأغذية:

عنب الثعلب الهندي

الثوم والبصل

التوابل مثل الكركم الذي هو أيضا مضاد للالتهابات

البذور والمكسرات

أحماض أوميغا 3 الدهنية

ويجب عليك عدم تناول اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة الدهنية.

المصدر: ويب طب

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