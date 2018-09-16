الأغذية المضادة للالتهابات تقلل الوفاة بأمراض القلب

أفادت دراسة بولندية حديثة بأن الالتزام بنظام غذائي مضاد للالتهابات يقلل من مخاطر الوفاة بأمراض خطيرة، أبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

ووفقا للدراسة التي أجراها باحثون في جامعة وارسو البولندية، تشمل الأطعمة المضادة للالتهابات الفواكه والخضراوات والشاي والقهوة والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وحبوب الإفطار والجبن قليل الدسم، وزيت الزيتون وزيت الكانولا والمكسرات والشوكولاته، بينما تشمل الأطعمة التي تزيد من مستويات الالتهابات في الجسم اللحوم المصنعة والأطعمة المقلية والمشروبات الغازية.

ولرصد الفوائد العلاجية للأطعمة المضادة للالتهابات، أجرى الفريق دراسته على 68 ألفا و273 من الرجال والنساء في السويد، تتراوح أعمارهم بين 45 و83 عاما.

وبعد متابعة المشاركين لمدة 16 عاما، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين اتبعوا نظاما غذائيا مضادا للالتهابات انخفضت لديهم مخاطر الوفاة بالأمراض بشكل عام بنسبة 18%.

كما وجد الباحثون أيضا أن هؤلاء الأشخاص انخفضت لديهم نسب الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20%، والسرطان بنسبة 13%، مقارنة مع أولئك الذين اتبعوا نظاما غذائيا يزيد من مستويات الالتهابات.

وقالت قائدة فريق البحث الدكتورة جوانا كالوزا إن “نتائج دراستنا أظهرت أن الالتزام بتناول النظام الغذائي المضاد للالتهابات قد يوفر فائدة صحية كبيرة ويقلل الوفيات الناجمة عن الأمراض”.

وكانت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية قد توقعت منذ أيام أن السرطان سيحصد أرواح 9.6 ملايين شخص في 2018، أو ما يمثل واحدة من كل ثماني حالات وفاة بين الرجال، وواحدة من بين كل 11 حالة بين النساء.

وحسب المنظمة فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث إن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفاة الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويا، مما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام. وبحلول عام 2030، يُتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويا.

المصدر : الجزيرة

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