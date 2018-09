المتوسط:

أطلقت تويتر تحديثًا جديدًا لتطبيقها على الهواتف الذكية بنظامي أندرويد وiOS، حيث أن التحديث يغير من واجهة المستخدم في بعض الحالات ليضع قنوات البث المباشر في مربعات في أعلى الصفحة لتصفحها، وهو الحال مع الأخبار العاجلة أو الوسم “هاشتاغ” الفعال من المتابَعين.

التحديث الجديد سيضع مربع أو مربعات في أعلى الشاشة للتطبيق عندما تكون هناك أحداث مهمة فعالة، وتأتي أهميتها بحسب الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم بكل تأكيد، فمثلُا عندما تكون هناك مباراة ما وعدد من الحسابات تغرد عنها على وسم “هاشتاغ” معين، فإن مربع حول وسم المباراة سيظهر بالأعلى وبذلك يمكن الوصول للاطلاع على أحداث المباراة والتغريدات بسهولة، وهذا الحال مشابه لباقي الأحداث والاهتمامات.

هذا التحديث ظهر بالأمس، وقد وصلني في البداية حتى قبل إعلان الشركة عنه، أثناء مباراة مانشستر يونايتد ضد واتفورد – هذا سبب المثال، ولذلك فإنه سيكون قد وصل للجميع الآن، فإذا لم يكن قد تم تحديث التطبيق فعليك بتحديثه للحصول على الميزة.

The post تويتر يضيف ميزة أهم الأخبار أعلى الصفحة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية