رصد ثغرة تؤدي إلى تعطل هاتف iPhone

أكد الباحث الأمني Sabri Haddouche في تصريحات له، أن التعليمات البرمجية التي تأتي في بعض سطور ملفات CSS لمواقع الأنترنت، تؤدي إلى تعطل هواتف الآيفون أو أجهزة الآيباد وإعادة تشغيلها من جديد.

أيضاً صرح الباحث الأمني أن التعليمات البرمجية تأتي في 15 سطر من صفحات CSS لمواقع الأنترنت، حيث تعمل على تعطل الهاتف عند زيارة هذه المواقع.

كما أكد أن مستخدم macOS قد يختبر هذا الهجوم أيضاً الذي يؤدي إلى تجميد مفاجئ لمتصفح Safari عند فتح الرابط الخاص بالمواقع التي تحتوي على التعليمات البرمجية.

وفقاً لتصريحات الباحث الأمني فإن هذه التعليمات البرمجية التي تؤدي إلى تعطل الأجهزة، تستغل بشكل رئيسي ثغرة في نظام iOS، تأتي في محرك WebKit الذي تفرض ابل إستخدامه من قبل المتصفحات والتطبيقات في نظام iOS.

التعليمات البرمجية التي تهدد هواتف الأيفون أو أجهزة الآيباد، تعمل على توجيه العديد من العلامات مثل علامة <div> داخل سطور صفحات CSS، مما يؤدي إلى إستهلاك موارد الأجهزة في وقت واحد وإغلاق الجهاز وإعادة تشغيله للحماية.

يمكن لهذه الثغرة أن تؤثر عل جهازك في حالة زيارة أحد المواقع التي تضم هذه التعليمات البرمجية في صفحات CSS الخاصة بها، أو عن طريق روابط ترسل للمستخدم عن طريق البريد الإلكتروني، Facebook، أو Twitter.

أيضاً أكد الباحث الأمني أن الضرر الذي يؤدي إليه هذا الهجوم على هاتف الأيفون، لن يصل إلى تشغيل البرامج الضارة أو سرقة بيانات المستخدم.

جدير بالذكر أن ابل بدأت بالفعل في التحقق من مدى تأثير هذا الهجوم الجديد على الأجهزة، وذلك بعد إتصال الباحث الأمني بالشركة مؤخراً.

