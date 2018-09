جوجل تستحدث ميزة التعرف على الأغاني في البحث الصوتي

المتوسط:

تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تطورها قوقل كل يوم وتدمجها بمساعدها الصوتي أو محرك البحث كثيرة ومفيدة جدًا، ولذلك ما زالت الشركة الأولى في هذا المجال وبفارق شاسع رغم كثرة المنافسين، وتعتبر أخر ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقدمها الشركة؛ هي التعرف على الأغاني من خلال البحث الصوتي.

وتعمل الميزة بشكل سهل جدًا، فعند تشغيل أغنية أو مقطع منها والسعي للحصول على اسمها أو رابط لها، فكل ما عليكم هو تشغيل بحث قوقل الصوتي، ومن ثم بعد 8-10 ثواني من الاستماع واختيار “ما هذه الأغنية؟” من الخيارات المقترحة، فإن البحث سيقدم لكم الاسم والرابط.

قوقل تجلب ميزة التعرف على الأغاني في البحث الصوتي – Google Music Recognition

كانت قوقل قد أضافت ميزة Now Playing إلى هاتف بكسل 2 في 2017 للتعرف على الصوت لكن لعدد محدود منها، أما الآن مع تحديث البحث الصوتي فإن بإمكان أي مستخدم التمتع بالميزة بكل سهولة.

ويمكن القول أن هذه الميزة ستقدم بشكل أو بأخر طريقة للمستخدمين للتخلي عن تطبيق Shazam الخاص بالتعرف على الأغاني والذي اشترته آبل في نهاية 2017.

وبالرغم أن الشركة تحدثت أن الأمر مازال في بدايته ويحتاج للعمل والتطوير، لكن لا بأس، فهذه قوقل وبالنسبة لأن يكون الأمر في بدايته فهو يعني شيء كبير بكل الأحوال مقارنة مع شركات مختلفة.

