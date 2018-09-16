الفطيرة الليبية.. “بهارات لمة الشاهي”

تعتبر الفطيرة من المخبوزات المحببة لدى أغلب الليبيين باعتبارها وجبة خفيفة ولذيذة ومكوناتها تتوفر داخل كل بيت.

ويتم تحضير الفطيرة غالباً في الأعياد والمناسبات الاجتماعية وتقدم في الفطور لوحدها أو مع الشاي، كما يُمكن دهنها بالعسل والجبنة وغيرها حسب الرغبة.

والفطيرة هي المكون الرئيسي لطبق “الفتات” الليبي، وحديثا أصبحت تُستخدم كخبز لعمل الشاورما وهنالك طرق مختلفة لإعدادها، وهنا نقدم لكِ طريقة سهلة للحصول على فطيرة رقيقة وطرية.

-المكونات:

كيلو دقيق

ملعقة كبيرة ملح

3 أكواب ماء

زيت

1- في صحن كبير نضع الدقيق والملح

2- نبدأ بسكب الماء تدريجيا مع العجن لتتكون لدينا عجينة رطبة ونستمر في عجنها لحوالي ثلث ساعة “سر الحصول على فطيرة لذيذة ورطبة يكمن في العجن الجيد”.

3- نتركها لترتاح مدة ساعة وندهن اليدين بالزيت ثم نقسم العجين إلى كرات صغيرة كما موضح في الصورة ونضعها في سفرة مدهونة بالزيت.

4- نغطي كرات العجين بالنايلون ونتركها فترة نصف ساعة لترتاح.

5- نضع المقلاة على النار.

6-على سطح نظيف نبدأ بفرد كرات العجينة بالواحدة، باستخدام مسحات من الزيت إلى أن تصبح رقيقة.

7-نضع طبقة العجين الرقيقة على المقلاة عندما تسخن.

8-لأن الفطيرة سريعة الطهو فهي لا تتطلب فترة زمنية طويلة لتنضج، ولذلك يجب مُراقبتها جيدا عند وضعها على النار.

9-عندما تنضج نضعها في صحن يُفضل تغطيتها بقطعة قماش نظيفة للمُحافظة على طروتها.

وبالهناء والشفاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية