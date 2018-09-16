“بوتوكس” طبيعي لشد الوجه

يُعد البيض من أغنى الأطعمة بالبروتينات والفيتامينات والمعادن التي لها فوائد كثيرة للجسم والبشرة فهو مغدي ومرطب ومُنظف للبشرة من الأوساخ والغبار.

وتمنع ماسكات البيض ظهور الحبوب كما تُعالج مشاكل المسامات وتكافح الشيخوخة إذ يُساعد استخدامها على التقليل من ظهور التجاعيد وشد الوجه.

ماسك البيض هو بديل طبيعي لحقن “البوتوكس” باهظة الثمن، والتي لا تعطي أي مفعول مع كثرة استخدامها، بل تتسبب في زيادة الترهلات، بل وعند استخدامها بشكل دائم تتسبب في ضعف العضلات ومشاكل في الرؤية والنطق وصعوبة في التنفس.

وهنا نُقدم لكِ “ماسك” البيض المفيدة للبشرة والذي يعمل على إبقاء بشرتك مشدودة و جذابة.

1- قشور البيض: نقوم بغسل قشور البيض وتجفيفها ومن ثم طحنها جيداً.

2- بياض البيض: نأخذ بياض بيضة واحدة ونخلطها جيدا ثم نضعها على الوجه والرقبة بعد تنظيفهما جيدا ونفردها بعمل حركات دائرية.

3- نترك الماسك مدة 20 دقيقة ثم نغسل الوجه بماء فاتر ونقوم بتجفيفه باستخدام فوطة نظيفة.

1- يستخدم هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

2- لا يُنصح باستخدام هذا الماسك للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض.

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