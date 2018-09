فى محاولة جديدة من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” لاكتشاف كوكب الأرض بشكل موسع، أطلقت وكالة ناسا، القمر الصناعى ICESat-2 على صاروخ إطلاق متحرك من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، للقيام بمهمة استخدام الليزر لقياس الارتفاع المتغير لثلج الأرض.

وسيقوم ICESat-2 بإرسال 10 آلاف نبضة ليزر فى الثانية الواحدة إلى سطح الأرض وقياس ارتفاع الصفائح الجليدية والأنهار الجليدية وجليد البحر والنباتات عن طريق حساب الوقت الذى تستغرقه النبضات للعودة إلى المركبة الفضائية.

ومن المقرر أن تأخذ أداة الليزر المستخدمة فى الرصد، قياسات الارتفاع بشكل كبير، مما يضيف بعدًا ثالثًا لصور القمر الصناعي المسطحة للأرض، حيث تساعد هذه القياسات الدقيقة الباحثين على تتبع التغيرات في جليد الأرض والبحر، بالإضافة إلى أنها سوف تساعد فى فهم الأسباب التي تدفع هذه التغييرات.

The post “ناسا” تطلق قمرا صناعيا لدراسة جليد الأرض appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية