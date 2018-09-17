تسريبات لـ”هاتف خارق” جديد من نوكيا

منذ عشرة شهور وهناك تسريبات تتكلم عن هاتف بمواصفات قوية قادم من شركة نوكيا وأنه سوف يحمل اسم نوكيا 9 لكن حتى اللحظة لم تطلق الشركة الجهاز.

إلا أنه ظهرت مؤخراً تسريبات قوية لصور واقعية لهاتف ثوري من حيث تقنيات التصوير وعدسات الكاميرات.

وظهرت صورة على موقع صيني، من المتوقع أنها تعود للهاتف الرائد نوكيا 9 والمُنتظر إطلاقه بشكل رسمي خلال الأشهر الثلاثة القادمة بعد تأجيل دام لشهورٍ طويلة.

ولا تتوفر أي معلومات حول تفاصيل هذه الكاميرات غير ظهور علامة الشركة Ziess إضافة لوجود فلاش على اليسار بالأعلى.

وكانت شركة زيس المتخصصة في تطوير تقنيات التصوير أعلنت عن براءة اختراعٍ لها بعدسات خماسية مخصص للهواتف الذكية.

ويُمكن لكل عدسة أن تدور بمسار معين لتتكامل مع العدسة الأخرى وفي نهاية العملية تأخذ نطاقاً عريضاً وواسعاً لالتقاط صور تغطّي أكبر مساحة معينة.

يُذكر أن شركة نوكيا مهتمة بتقنيات الواقعين الافتراضي والمعزز مع إطلاقها كاميرا تلتقط فيديو بزاوية 360 درجة وهي كاميرا OZO.

من المنتظر أن توفر هذه العدسات عملية تكبير للصورة بدقة عالية.

وكانت نوكيا أعلنت عن شراكة مع شركة زيس الألمانية وجاء في إعلان سابق عدسات قابلة للتبديل والدوران ذات أبعاد بؤرية مختلفة المستوى.

وهناك تطابق بين الصورة المسربة مع صورة مسربة سابقة من موقع نوكيا باور يوزر تُظهر الهاتف خماسي العدسات أو ما يُعرف بـ Penta Lens.

من الجدير بالذكر أن ظهر الهاتف لا يحتوي على أي مستشعر بصمة وهذا ما يدعم التسريبات القائلة بأن هاتف نوكيا 9 القادم سيأتي بمستشعر بصمة مُدمج في الشاشة.

بالنسبة المواصفات المتوقعة للهاتف، فالكلام يدور عن شاشة مقاسها 5.9 بوصة وذات أبعاد بدقة QHD بدقة وشاشة من نوع OLED وهي نفس شاشة آيفون إكس وجالكسي اس 9، كما أن الهاتف سيدعم معالج Snapdragon 845، وبطارية قابلة للشحن اللاسلكي والشحن السريع.

ولا يتوفر موعد دقيق للإعلان عن الهاتف الثوري القادم من نوكيا أو سعره لكن من المتوقع أن يكون قبل نهاية العام وبسعر حوالي 900 دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية