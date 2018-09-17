بـ72 ألف جنيه إسترليني.. نسخة ذهب لآيفون Xs Max

ووفقا لما نشره موقع mirror البريطانى، فإن الشركة تصف النسخة الذهبية من هواتف ايفون التى قامت بإصدارها بأنها الوحيدة من نوعها فى العالم، موضحة أنه يتم طلاؤها من قبل روبوت دقيق وتعتمد على تكنولوجيا متطورة، وتتميز هذه النسخة بأنها صلبة وقوية للغاية بشكل كبير، حيث يتميز طراز XS بوجود 250 جراما من الذهب عيار 22، فى حين يتميز هاتف XS Max بوجود 313 جم من الذهب عيار 22.
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صحيفة المتوسط الليبية
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