باتت لعبة القتال “Fortnite” التي تمارس جماعياً عبر الإنترنت، إحدى مسببات الطلاق في بريطانيا.

وتعد Fortnite اللعبة الأشهر حالياُ، وتمارس عبر مختلف منصات ألعاب الفيديو والهواتف الذكية، وتسببت في نحو خمسة في المائة من حالات الطلاق في البلاد.

وحذر المركز البريطاني للطلاق “ديفورس أونلاين” من إدمان اللعبة، وتأثيرها على العلاقات الزوجية، وقال إن 5 بالمئة ممن تقدموا بإجراءات الطلاق وضعوا تلك اللعبة كمسبب للانفصال.

وأشار المركز إلى أن إدمان ألعاب الفيديو والمواقع الجنسية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، كلها تسبب تباعداً بين الشريكين، قد يصل إلى حدّ الطلاق.

وكانت منظمة الصحة العالمية ضمت إدمان ألعاب الفيديو إلى اضطرابات الصحة العقلية، ودعت إلى الإسراع في علاج المرضى قبل فوات الأوان.

The post لعبة كمبيوتر تزيد حالات الطلاق بنسبة 5 بالمئة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية