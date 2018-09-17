بفضل الذكاء الاصطناعي.. محرك بحث غوغل يميز الأصوات

لطالما عرف عن عملاق البحث غوغل قوته في إيجاد أي شيء على الشبكة العنكبوتية من المواقع إلى الفيديوهات مرورا بالصور والأماكن، لكن ما كان ينقص هذا المحرك هو القدرة على البحث عن الأصوات المختلفة.

فهذه الميزة التي أطلقتها شركة غوغل العام الماضي على أجهزة بكسل 2 لم تكن تعمل بالدقة المطلوبة، فقد كانت قاعدة البيانات التي يجري البحث فيها محدودة بعدد قليل؛ نظرا لعملها على الجهاز، والآن أصبحت تتوفر التقنية نفسها لكن على منصة سحابية أكثر دقة وسرعة.

ولا يزال النظام يستخدم شبكة مجسات لتطوير “بصمات” تحدد كل أغنية، ويستخدم مزيجا من الخوارزميات المرتبطة بنظام ذكاء اصطناعي لتخفيض قائمة المرشحين ودراسة تلك النتائج للمقارنة.

ونظرا لأن كل شيء يحدث على الخوادم بدلا من الهاتف فإن غوغل لا تواجه مشاكل سرعة البحث أو التخزين التي تحتاجها ميزة البحث عن الأصوات للمقارنة بملايين الأصوات الموجودة على الشبكة.

فهذا النظام يمشط ما يقرب من ألف ضعف عدد الأغاني، ويستخدم شبكة عصبية أكبر بأربعة أضعاف، والنتيجة هي التعرف على الأغنيات من مجموعة أكبر من الإيقاعات ومطابقتها بشكل أدق.

يعمل البحث الصوتي على الخوادم ويتوفر عن طريق الضغط لفترة طويلة على زر مساعد غوغل على هواتف أندرويد أو في تطبيق بحث غوغل، ويمكنك أيضا إضافة اختصار إلى شاشتك الرئيسية لتحديد أغنية بسرعة.

وتقر الشركة بأنه لا يزال هناك مجال للتحسن، إذ إن الخاصية الحالية ليست جيدة في التقاط الصوت بالأماكن الصاخبة (أو الهادئة)، وهي ليست بالسرعة التي تنافس بها تطبيقات أخرى متخصصة مثل “شازام”، ومع ذلك قد يكون هذا هو ما تبحث عنه فقط إذا كنت بحاجة إلى تحديد أغنية جذابة وتفضل استخدام غوغل.

المصدر: الجزيرة نت

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