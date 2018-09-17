صورة “تُذهل وتُشغِل” العالم.. هل شاهدتها؟

باتت صورة عفوية منذ ساعات مساء أمس الأح تشغل رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بصورة لافتة، حتى قالت وسائل إعلام أميركية أن الصورة أصبحت في غضون ساعات قليلة الأولى عالمياً، رغم بساطة الصورة لكنها قسمت الملايين من متابعيها إلى فريقين الأول يقول إنها مقنعة ويمكن تفسيرها، فيما الثاني يقول إن الصورة جرى التلاعب فيها عبر برامج لتحرير الصور لتبدو بهذه الغرابة، وبالتالي إشغال العالم بها، علما أن السيارة تحتاج إلى قوة ملاحظة خاصة لتُشاهِد الجزء المختفي من الصورة.

وقصة الصورة ببساطة أنها تُظْهِر للوهلة الأولى أرضية إسفلتية وفيها بقع من الماء إضافة إلى وهج الشمس الساطعة، إذ أن هذا ما رآه الملايين للوهلة الأولى من الصورة المُحيّرة، لكن تدقيق النظر أكثر يُظْهِر أن في الصورة سيارة مختفية يبدو أنها فضية اللون، وأن أشعة الشمس قامت بحجبها، وأن هيكلها الفضي قد ظهر كما لو أنه جزء من الإسفلت المعكوسة صورته على هيكل السيارة، وهو ما أخفاه تماما إلا ل”دقيقي الملاحظة” هل أنت منهم. شاهد وقرّر.

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