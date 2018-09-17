أول حالة احتراق لهاتف جالاكسي نوت 9

سجّل هاتف جالاكسي نوت 9 Galaxy Note أول حالة احتراق في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوضحت صاحبة الجهاز ديانج تشونغ أنّ جهازها الجديد قد احترق دون معرفة سبب حدوث ذلك، إذ بدأت المشكلة مع ارتفاع درجة حرارة الهاتف، لتجد لاحقًا أنّ الحقيبة قد بدأت بإصدار دخان كثيف، مما أصابها بالذعر.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست في تقريرها أنّ المرأة أحرقت أصابعها عندما حاولت إمساك الهاتف البالغ تكلفته حوالي ألف دولار أمريكي.

ودفعها هذا الأمر إلى رفع دعوى قضائية للمحكمة العليا في كوينز ضد شركة سامسونج، حيث طالبت تشونغ الحصول على تعويضات مادية غير محددة من سامسونج إلى جانب إصدار أمر تقييدي يمنع مبيعات أي هاتف جالاكسي نوت 9.

ويعتبر هذا الحادث بمثابة مجرد ذكرى صغيرة لما حدث عندما بدأت سامسونج في بيع هاتف جالاكسي نوت 7 رسميًا منذ عامين، إذ اضطر العملاق الكوري الجنوبي في عام 2016 إلى إيقاف مبيعات الجيل السابق من الجهاز وسحبه من الأسواق وتعويض المستخدمين بعد أن تسبب خلل في البطارية في احتراق العشرات من الهواتف أو انفجارها، ووفقًا للأدلة التي تم الحصول عليها، فقد وجدت الشركة أنّ هناك عيبًا ضمن البطاريات المصنعة بشكل غير صحيح، مما أدى إلى تلك الحوادث.

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