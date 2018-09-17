أبل تُصدر “iOS 12”.. إليك أبرز ميزاته المذهلة

قامت شركة أبل الأميركية بإطلاق نظام تشغيل هواتف آيفون “iOS 12″، ويحتوي هذا التحديث على العديد من الميزات الجديدة، والأهم من ذلك هو تحسين أداء الأجهزة القديمة.

حصل هذا التطبيق على إعادة تصميم كاملة لواجهة المستخدم، حيث قامت الشركة بإضافة تفاصيل أكثر للمستخدم وأضافت الشركة تحديثات لأزمة الطرق لكن هذه الميزة متوفرة فقط في أميركا.

أتاح التحديث الجديد ميزة إضافة بصمتين للوجه في الهاتف الواحد، وعالج مشكلة عدم تعرف الجهاز على وجه المستخدم، حيث في النظام القديم يجب إقفال الشاشة ليتم التحقق من الوجه مرة أخرى لكن في هذا الإصدار ما عليك سوى سحب الشاشة للأعلى.

يتيح التحديث إمكانية جمع الإشعارات لنفس التطبيق في مجموعة واحدة، ويمكنك إيقاف الإشعارات الكثيرة من نفس التطبيق.

حصل مساعدة الجهاز “سيري” على تحسينات عديدة وأفضلها إمكانية قول أوامر مختصرة لتشغيل التطبيقات.

وتضمن التحديث العديد من تحسينات الخصوصية من بصمة الأصبع إلى متصفح سفاري.

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