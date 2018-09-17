تخلّص من “التدخين”.. ب”مكونات سحرية” في حوشك

مئات الملايين من البشر المُدخّنين يبحثون عن “وسائل تجارية باهظة” للإقلاع عن التدخين، لكن تعلقهم بالتدخين، وعدم جدوى الوسائل التجارية يُحبِط هؤلاء المدخنين الذين يبحثون عن طريقة ناجحة لوقف التدخين، والعودة لممارسة حياة صحية بعيدا عن المشاكل والسعال والآثار التي يتركها التدخين على صحة الجسم، لكن موقع “ديلي هيلث سبوت” المتخصص بإطلاق دراسات ووصفات صحية أوجد حلا رخيصاً لمشكلة التدخين ليس فقط عبر تركه، وأيضا ترميم آثار وتداعيات سيئة تركها التدخين على أعضاء الجسم.

وتقول الدراسة الحديثة أن مزيجاً لزجاً من ثلاث مكونات، متدنية السعر على مدار العام، ولا يخلو منها أي منزل حول العالم من شأنها أن تُشكّل “الحل السحري”، إذ يجري مزج “الكركم” و “البصل” والعسل”، وتناول ملعقتين صباح كل يوم، وملعقتين إضافيتين قبل النوم، وبعد تناول وجبة العشاء، فالكركم يعمل على تنظيف الرئة من الالتهابات التي تركها التدخين، فيما يعمل البصل كمضاد طبيعي حيوي، ومضاد للأكسدة، فيما يُهدئ العسل ويُسكّن السعال الذي قد ينجم عن التهابات رئوية بسبب التدخين.

والخليط السحري، ب”المكونات المجانية” يبدأ بتقليل الرغبة في التدخين، عدا أنه يعالج الالتهابات والآثار التي نجمت عن التدخين لسنوات طويلة، فيما تطلب الدراسة الصبر على هذا الخليط، والموظطبة عليه لتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج.

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