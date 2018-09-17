“واتساب أسود”.. على خطى يوتيوب وتويتر

على نهج “يوتيوب” و”تويتر”، يبدو أن “واتساب” سيعمل على توفير خاصية الوضع المظلم في تطبيقه.

وقالت وسائل إعلام إن ميزة “الوضع المظلم” ستوفرها “واتساب” في التحديثات القادمة للتطبيق، لكن الشركة لم تفصح عن هذه الميزة أو عن موعد إطلاقها.

ووفق ما تداولته وسائل إعلام، فإن هناك العديد من المزايا لاستخدام الوضع المظلم في التطبيقات، مثل التأثير الإيجابي على عمر البطارية، حيث تحتاج شاشات OLED إلى المزيد من الطاقة لدفع الألوان بخلاف الأسود لذلك قد نشهد تحسنا بهذا الجانب.

كما ان الوضع المظلم يوفر للمستخدم نوعا من الراحة خلال التصفح في الفترات الليلية.

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