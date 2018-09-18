لا تتردد في تناول “أكثر مادة”..  استهلاكاً بعد النفط

218TV|خاص

خلافا لتقارير طبية سادت لسنوات، وتقول العكس بشأن تناول القهوة أكثر من مرة في اليوم، فإن أحدث دراسة طبية تقول إن شرب أكثر من كوب قهوة في اليوم الواحد هو أمر “شديد الأهمية” للعديد من أعضاء الجسم، يأتي في مقدمتها الدماغ والقلب والكبد والرئة، عدا عن أن القهوة التي تعتبر مشروباً مُفضّلاً لمئات الملايين حول العالم تُسْهِم في تحسين المزاج، وتطرد حالات عدة من الاكتئاب، كما أنها تُفرز المزيد من الهرمونات المسؤولة عن السعادة، كما أنها تُبدّد أنواعاً عدة من التوتر.

وبحسب دراسات عدة، فان النساء اللواتي يتناولن اكثر من 3 اكوب من القهوة يوميا، يقل لديهم خطر الاصابة بسرطان الخلايا القاعدية. وتشير دراسات اخرى الى ان شرب 6 اكواب من القهوة يوميا يمكن ان يخفض خطر الاصابة بمرض السكري بحوالي 33%.

ويساعد تناول اكثر من كوبين من القهوة يوميا في الوقاية من الامراض التي يمكن ان تلحق بالكبد مثل تليف الكبد، فيما الرجال الذين يشربون حوالي 6 اكواب من القهوة يوميا، تنخفض لديهم مخاطر الاصابة ب مرض النقرس بنسبة 59%، علما أن دراسان اقتصادية كشفت أن القهوة هي ثاني مادة تُسْتهلك حول العالم بعد النفط. باقتصاد يصل إلى نحو مائة مليار سنوياً، لكن من دون توفر أرقام رسمية ودقيقة عن هذه “التجارة الغامضة”.

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