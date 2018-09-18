“حشيش” بـ”الكوكا كولا”.. صدّق أو لا تُصدّق

218TV|خاص

بالتأكيد أنك وقفت مراراً أمام ثلاجة بيع المشروبات الغازية في دول عدة حول العالم لتُفاضِل بين مشروبات من حيث ألوانها أو سعراتها الحرارية، أو حتى نكهاتها، لكن في المرحلة المقبلة سيكون بوسعك أن تُفاضِل بين مشروبك المفضل ما إذا كان مضافا إليه “الماريغوانا” أم لا في توجه يثير جدلاً عالمياً حاداً، لكن شركة كوكا كولا التي قيل إنها تُفكّر جدياً بإضافة مقدار من “الماريغوانا” إلى بعض منتجاتها قالت إنها لم تُقرر شيئا بعد وأن التفكير مستمر في هذا الإطار، لكن من دون نتيجة نهائية.

ويُصنّف “الماريغوانا” بأنه أحد أنواع الحشيش التي تُجيزها دول ل”أغراض علاجية”، فيما تحظرها دول عدة حول العالم باعتباره إحدى أنواع المخدرات، وسط مخاوف دولية من أن تكون جهود إضافة “الماريغوانا” إلى المشروبات الغازية “حلا تسويقياً” لتنشيط المبيعات، ودفع الناس إلى الإدمان على مشروبات غير صحية، الأمر الذي يُحقق المليارات كأرباح إلى رصيد الشركات التي تبيع مليارات العبوات من منتجاتها سنوياً، وفي ظل سؤال عن قانونية بيع منتجات تحتوي على “الماريغوانا” في دول لا تُجيز تعاطي هذا النوع من المُخدّر.

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