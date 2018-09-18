مقطع مُحيّر.. “طبق طائر” على بارجة أميركية. شاهد

218TV|خاص

لسنوات طويلة ظلت حكاية الأجسام الفضائية التي تظهر كلمح البصر في السماء من مناطق عدة حول العالم، ثم تختفي حدثاً محيراً وسط تفسيرات عدة، ومن دون رأي علمي حاسم في ظل معتقدات تقول إن “عوالم أخرى” غير معروفة أو مرئية لنا تحاول “اقتفاء أثر” حياتنا، لكن مقطع فيديو صُوّر من على متن بارجة حربية أميركية وحقق نحو المليون وربع المليون مُشاهدة في ساعات قليلة يُعيد طرح السؤال ما إذا كانت الأجسام الفضائية الغامضة حقيقية أم أن دول وأجهزة اصطنعتها لغايات غير معروفة حتى الآن.

وفي المقطع المُحيّر والذي لزمت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” تجاهه الصمت خلال الساعات القليلة الماضية تظهر في المقطع مقاتلة حربية أميركية وهي تهبط على ظهر البارجة لكن مشاهدي المقطع ركّزوا أنظارهم على جسم غريب يقف على متن البارجة وهو شبيه إلى حد كبير بالمركبات والأجسام التي تظهر في أفلام الخيال العلمي، أو تلك التي قال شهود حول العالم إنهم شاهدوها للحظات في السماء طيلة العقود الماضية.

مشاهدو المقطع المثير للجدل انقسموا بين من يقول إن مقطع الفيديو جرى التلاع به على الأرجح عبر تركيب صورة على متن البارجة، فيما قال آخرين إن هذا النوع من المركبات يبدو أنه موجود فعلا على سطح الأرض، وليس في “العوالم الخفية” التي أصرت دول وجهات غامضة على إقناعنا بأنها لا تعرف عنها شيئاً، علما أن المقطع لم يكن مخصصا للنشر بل صوّره أحد العاملين على البارجة وأرسله إلى أصدقائه، من دون أي إمكانية للسيطرة عليه لاحقا لأنه حقق انتشاراً مذهلاً في غضون ساعات قليلة.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور والمقاطع التي ما تُنْشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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