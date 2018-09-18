ملعبان مزروعان يُنْتِجان كيلوغراما واحدا من “منتج غذائي”

218TV|خاص

أغذية عدّة حول العالم تُباع بـ”الغرام”؛ نظرا لغلاء ثمنها وتكلفة زراعتها، ثم قطفها وتجفيفها وبيعها، فـ”الغرام الواحد” من “النوع الجيد” من مادة “الزعفران”، يُباع بنحو ثلاثين دولارا في أسواق العالم، مع وجود أنواع أقلّ سعراً لكنها تظلّ باهظة لهذا المنتج الغذائي الذي يعدّ أحد التوابل المهمّة حول العالم، إذ يُسْتخدم في الدول الخليجية لـ”تطييب الأكل”، و”المشروبات الساخنة مثل الشاي والحليب، كما أنّه يدخل بكثرة في صناعة العديد من الأدوية الشعبية.

ويقول خبراء بهذا المنتج الغذائي إنّه لإنتاج كيلو غرام واحد من مادة الزعفران، يلزم ما مساحتُه ملعبين لكرة القدم، وهو أمر شاق، عدا عن أنّ زراعته غير ممكنة في أي مكان، فهناك مناطق محددة من العالم يمكنها أن تُنْتِج “أنواعا فاخرة” من الزعفران الذي يظهر بلونين شائعين حول العالم، وهما “الأحمر والبرتقالي”، علما أنّ الأنواع المزروعة في إيران تعدّ الأغلى حول العالم.

وبمجرد مزجِ الزعفران بالماء الفاتر فإنّه يعطي “اللون الأصفر الغامق”، وهو ما يُكْسِب الأرز المطهي لوناً جاذباً، عدا عن “الطعم المميز”.

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