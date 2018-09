السعودية توقع اتفاقية بمليار دولار لإنتاج أولى سياراتها الكهربائية

المتوسط:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أمس الاثنين، عن توقيعه اتفاقية استثمارية بقيمة أكثر من مليار دولار مع شركة “لوسيد موتورز” المتخصصة في مجال السيارات الكهربائية.

ونقلت وكالة “واس” عن الصندوق السعودي أن الصفقة ستوفر التمويل اللازم من أجل الإطلاق التجاري لأول سيارة كهربائية من إنتاج شركة “لوسيد موتورز”، باسم “السيارة لوسيد إير” في 2020.

وتعتزم شركة “لوسيد موتورز”، التي تتخذ من وادي السيليكون مقرا لها، استخدام التمويل لإتمام عمليات التطوير الهندسية، إضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة، وإنشاء مصنع للشركة في ولاية أريزونا الأمريكية.

وتعليقا على هذا الاستثمار، قال متحدث باسم الصندوق: “الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، الذي يشهد في الوقت الحاضر نموا واسعا ومتسارعا، يعد قيمة إضافية لمحفظة الصندوق التي تهدف إلى تحقيق عوائد متنامية على المدى الطويل، حيث تعزز هذه الخطوة جهود الصندوق في رفع العوائد والإيرادات بالإضافة إلى الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي في المملكة”.

وأفاد بأن استراتيجية محفظة الاستثمارات العالمية للصندوق تهدف إلى تعزيز وتقوية أداء الصندوق كمساهم فاعل ونشط في الاقتصاد الدولي، وتوطيد مكانته كجهاز استثماري يسهم في القطاعات التي سترسم ملامح المستقبل.

من جانبه، قال مدير التقنية التنفيذي لدى “لوسيد موتورز”، بيتر رولينسون: “يعد الدمج بين مختلف التقنيات الجديدة توجها يعيد حاليا تشكيل قطاع صناعة السيارات، إلا أن منافع هذا الدمج ما زالت غير محققة بالكامل، وهذا ما يبطئ الوتيرة التي يمضي بها العالم في تبني وسائل النقل والطاقة المستدامة”.

وأضاف: “في لوسيد، سنعمل على إظهار كامل القدرات التي تتمتع بها المركبات الكهربائية، والمساهمة في دفع هذه الصناعة إلى الأمام”.

