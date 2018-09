أمازون تتعاون مع أليكسا لإطلاق مجموعة من الأجهزة الكهربائية 

المتوسط:

تخطط شركة أمازون لإطلاق ثمانية أجهزة في حدث ضخم خلال شهر أكتوبر الجاري، وتتضمن القائمة أداة خاصة للسيارات ومضخم صوت وريسيفر بالإضافة لمكبرات صوت حيث تسعى أمازون لمنافسة شركات أخرى تعمل في هذا المجال.

وفي الوقت الحالي توسع تعاون أمازون أليكسا مع العديد من صانعي السيارات، حيث أصبحت الأخيرة تدمجه في أنظمة الترفيه والمعلومات الخاصة بها، في خطوة من أمازون للانفتاح بشكل أكبر على شركات الطرف الثالث بخدمات المساعد الصوتي.

ومن الأشياء التي تثير الاهتمام فعلاً هو فرن الميكروويف المدعوم بالأوامر الصوتية من ألكسا، حيث سيضيف المساعد الصوتي ميزة رائعة للتحكم في الميكروويف، ويسهل العمل بشكل ملحوظ مضيفاً نقطة أخرى لأمازون وموسعاً الفارق بينها وبين الشركات الأخرى.

ولازالت المنافسة مستمر بين العمالقة في هذا المجال فقوقل توسع استثمارتها في مجال تقديم الخدمات الذكية للطرف الثالث، بالإضاقة أن آبل بمساعدها المنزلي HomePod ستكون منافس شرس في قادم الأيام.

