المتوسط:

تستعد شركة قوقل لبدء شراكة جديدة مع أكبر منتجي السيارات حول العالم بالنسبة للمبيعات، وتعتبر شركات رينو، نيسان، وميتسوبيشي هي أكثر الشركات بيعًا للسيارات في العالم، وبموجب شراكتها مع قوقل ستبدأ بتطوير نظام تحكم أو ملاحي مبني على أندرويد في سياراتها.

وبهذا الشراكة، فإن الملايين من السيارات ستدعم النظام سنويًا، وبالرغم من أن طرازات السيارات ستكون محدودة، إلا أن العدد الإجمالي للسيارات المباعة يعني تفوق نظام قوقل بشكل شاسع.

وللعلم، فإن الشركات الثلاثة تتشارك فيما بينها في الإدارة ضمن تحالف موحد، وقد باعت في النصف الأول من هذا العام أكثر من 5.5 مليون سيارة، متفوقة بذلك على عملاقة السيارات فولكس فاجن وشركة تويوتا الأكثر مبيعًا للسيارات بشكل فردي.

وفي تصريح لصحيفة وال ستريت جورنال، قال ناطق باسم تحالف الشركات أن سبب الرغبة في توقيع شراكة مع قوقل يعود لاستخدام أصحاب السيارات تطبيقات مثل خرائط قوقل ضمن السيارات وتفضيلها على التطبيقات التي تطورها الشركة. وبحسب التصريح، فإن قوقل سيكون بإمكانها جمع البيانات من المستخدمين من خلال التطبيقات للاستفادة منها، لكن في حال السماح لها بذلك فقط.

وسيظهر النظام الملاحي المطور بالاعتماد على أندرويد ضمن النظام الأساسي في لوحة السيارة، وسيكون جاهزًا للإطلاق في 2021.

The post جوجل تطور نظام تحكم بالتعاون مع كبرى الشركات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية