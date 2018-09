“تويتر” تعدّل طريقة عرض التغريدات

المتوسط:

قامت شركة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، بتغيير في طريقة عرض التغريدات للمستخدمين، بحيث وصف الإعلان أنها تعمل على تسهيل إمكانية التبديل بين الجدول الزمني الحالي المرتب خوارزميًا وجدول زمي آخر يعرض جميع التغريدات من جميع المتابعين بالترتيب الزمني العكسي، بشكل يشابه ما كان موجودًا عند إطلاق تويتر في عام 2006، وجاء الإعلان عبر سلسلة من التغريدات التي أوضحت من خلالها المنصة أنها استمعت لتعليقات مستخدميها الراغبين بعودة طريقة العرض السابقة.

وكانت تويتر قد أثارت ضجة كبيرة بين المستخدمين في عام 2016 عندما أعلنت أنها ستتوقف عن عرض أحدث التغريدات للمستخدمين أولاً، وبدلاً من ذلك سوف تسمح للخوارزميات بتحديد “أهم التغريدات”، ولكنها تقول الآن إنها سوف تسهل على المستخدمين التبديل بين الطريقة القديمة والجديدة لعرض التغريدات عبر إزالة الميزات الخوارزمية للمستخدمين الذين يقومون بإلغاء الاشتراك.

وقالت الشركة عبر سلسلة التغريدات: “هدفنا هو موازنة عرض أحدث التغريدات مع أفضل التغريدات التي من المحتمل أن تهتم بها، ولكننا لا نحصل دائمًا على هذا التوازن، لذا، فإننا نعمل على تزويدك بطريقة يسهل الوصول إليها للتبديل بين جدول زمني يحتوي على التغريدات الأكثر ملاءمة لك وجدول زمني لأحدث التغريدات”.

وأكد المهندس بن ليب Ben Leib، وهو مهندس في تويتر، أن الشركة “تعمل من أجل” وجود خلاصتين يمكن للمستخدمين التبديل بينها بشكل بسيط، ويبرز هذا الانعكاس نضال تويتر المستمر لجذب مستخدمين جدد وأن تصبح المنصة مربحة ماديًا مع احتفاظها بمستخدميها، وكان موقع تويتر يعاني من أكبر خسارة منذ تأسيسه عندما تم الإعلان لأول مرة عن الجدول الزمني المرتب خوارزميًا وكان بحاجة ماسة إلى زيادة إيراداته.

واشتكى المستخدمون من أن التغيير جعل من استخدام تويتر أمراً أكثر صعوبة، الأمر الذي أدى إلى تدمير سمعتها كشبكة اجتماعية سريعة من خلال تقديمها تغذية إخبارية مفلترة أكثر فأكثر مثل فيسبوك وإنستغرام، مما أدى بعد عام واحد إلى خسارتها 2 في المئة من المستخدمين، وقال حينها ديباك راو Deepak Rao، وهو مهندس منتجات تويتر، إن الجدول الزمني الجديد قد حسن كل المقاييس المحتملة للارتباط والانتباه.

وحققت الشركة في عام 2017 أرباحا فصلية لأول مرة، لكن المنتقدين حذروا من أنها سوف تزيد من انتشار الأخبار المزورة وتفاقم الاستقطاب السياسي من خلال فرض التغريدات الأكثر شعبية في تغذية الجميع، وقالت زينب توفكجي Zeynep Tufekci، أستاذة علوم المعلومات في جامعة ولاية كارولينا الشمالية: “مهما كان أداؤها جيدًا في الخوارزمية، فسوف تتعقد الأمور أكثر من ذلك نظرًا إلى أنه يتم عرضها للمزيد من المستخدمين”.

وقالت تويتر في بيان: “لقد تعلمنا أنه عند عرض أفضل التغريدات أولاً، فإن الناس يجدون تويتر أكثر ملاءمة وفائدة، ومع ذلك، فقد سمعنا تعليقات من الأشخاص الذين يفضلون في بعض الأحيان الاطلاع على أحدث التغريدات”، ويمكن الوصول إلى الجدول الزمني الجديد من خلال الانتقال إلى إعدادات التطبيق ضمن نظامي أندرويد وآي أو إس ومن ثم إعدادات المحتوى وتبديل خيار “عرض أفضل التغريدات أولًا”.

