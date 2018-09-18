فليبينيان بـ”عين الإعصار”.. “يا فرحة ما تمّت”. شاهد

حاول عروسان فلبينيان تحدي الطبيعة القاسية وقهرها بالإصرار على إقامة حفل زفافهما رغم تحذيرات المسؤولين في العاصمة إن إعصار “ماكنغوت” خطير وستكون له تبعات قاسية، إذ يظهر العروسين والحضور وفق مقطع فيديو مُتداول بكثافة حول العالم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرقصون فرحا، فيما تُسْمَع أصوات رياح قوية في الجوار من دون أي مشاهد أو ملامح للارتباك، قبل أن تقع الصدمة.

في المقطع يبدأ الحضور والعروسين بالتوقف عن الرقص والاحتفال مع حدوث أصوات ضوضاء قوية، ثم ينقطع التيار الكهربائي على وقع أصوات صراخ عالٍ، وتسود مكان الاحتفال فوضى عارمة، وسط تطاير للطاولات والمقاعد، فيما تحدثت وسائل إعلام فلبينية بأن المحتفلين في المقطع لم تتضح بشأنهم أي معلومات، لكنهم كانوا في موقع قريب جدا من مرور الإعصار، وأنه يحتمل أن العديد من الضحايا قد سقطوا، مستعيدين المثل الدارج: “يا فرحة ما تمّت”، شاهد مقطع الفيديو لتعرف أكثر.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور ومقاطع الفيديو التي تُنْشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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