“لحظات رعب”.. سيارة اقتحمت مقهىً تركياً. شاهد

تخيل أنك في “جلسة رومنسية” مع زوجة أو صديقة، أو أنك مع صديق لم تره منذ مدة طويلة، ثم لا تلبث إلا أن تجد سيارة بسرعة الصاروخ تصطدم بالطاولة المقعد اللذين تجلس عليهما، ثم يندلع صوت الصراخ المرتفع، وترى أم يسقط رضيعها من يدها ثم تهرع لتبحث عنها، هذا ليس فيلم خيال علمي، ولا مشهد أكشن بوليسي، بل ظهر ك”مشهد واقعي” أثبتته كاميرات مراقبة جرى تثبيتها في “المقهى المنكوب” بمدينة أضنة تركية حينما كان يضج بالزبائن.

وبحسب مقطع الفيديو الذي لقي انتشاراً هائلاً ولم يكن ممكنا التثبت من تاريخ وقوعه، فإن سيارة مسرعة تنحرف بسرعة نحو رُوّاد المقهى، ويتجاوز الرصيف وسور المقهى ليقتحمه في غضون ثوانٍ قليلة من الرعب والصراخ الشديد، فيما يتضح من مجريات المقطع أن الرصيف قد صدّ الجزء الأكبر من قوة الاقتحام الذي كان يمكن له أن يكون كارثياً، فقوة صدم السيارة للرصيف قد خفف من قوتها واندفاعتها، وهو ما يُفسّر اقتصار الخسائر على حالات كسور ورضوض لرُوّاد المقهى وفق ما يُظْهِره مقطع الفيديو.

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