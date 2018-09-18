الرياشة”.. طقوس ليبية لاستقبال العاشوراء

أكلة “الرياشة” تُعتبر أحد عادات وتقاليد أهالي طرابلس للاستعداد للعاشورء ويتم إعداداه في اليوم الثامن من محرم الذي يُصادف اليوم الثلاثاء، أو التاسع من حرم، حيث يتم تحضير طبق البازين بالقديد والبيض المسلوق.

قديد “لحم مُجفف”

زيت

دقيق شعير

1 بصل

2 بطاطا

2 فلفل اخضر حار

ملعقتين طاطم معجون

ملعقة صغير من الكركم “البزار” والفلفل الأحمر

ملعقة ملح

1-في طنجرة متوسطة نضع حوالي 3 ملاعق كبار من الزيت والبصل المقطع لقطع صغيرة ثم نضيف القديد “اللحم المُجفف” والطماطم المعجون والملح والفلفل الاحمر والكركم “البزار” ونبدا بتقليب الخليط وتحميره على نار متوسطة.

2-نبدأ بإضافة الماء إلى الخليط تدريجيا، “كوبين متوسطين” ونترك كامل المكونات لتستوي على نار هادئة.

3-ناخد 4 كاسات دقيق شعير ونقوم بتصفيته “تنخيله” ثم نبدأ بإضافته وعجنه بماء بارد إلى أن تتكون عجينة متماسكة وغير رطبة.

4-نقسم العجينة إلى 4 أجزاء نشكلها على هيئة دوائر مسطحة.

5-نقوم بتجهيز ماء مغلي ونضيف له القليل من الملح ونضع العجين داخله ونتركه مدة 45 دقيقة.

6- نراقب طنجرة المرقة وعندما يبدأ القديد بالاستواء نبدأ بتقطيع البطاطا إلى مربعات كبيرة ونضيف القليل من الماء ثم نضيف البطاطا والفلفل.

7-نسلق البيض ونصفيه من الماء.

8-نُخرج العجين من الماء ونبدأ بعملية دعكه “تعصيده” بـ”المغرف” ونقوم بعجنه جيدا مع مُراعاة إضافة المياه له في حال كان ناشفاً.

9-عندما تستوي البطاطا نقوم بإطفاء النار تحت طنجرة المرقة ونقشر البيض المسلوق.

10-نضع العجين في صحن التقديم ونشكله على هيئة كرة ونتبتها من الأسفل ونسكب عليها المرقة و نزينها بالبيض المسلوق.

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