“أزمة الإبر” تضرب فاكهة جديدة

عصفت “أزمة الإبر الغامضة” بفاكهة ثالثة، في قضية أصبحت تشكل ذعرا لعشاق تناول الفواكه الطازجة في أستراليا، وذلك لاعتقادات أن سببها عملا تخريبيا.

وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن شخصا اكتشف إبرة حياكة في تفاحة شمالي سيدني، في إشارة إلى تحقيق تعمل عليه شرطة نيو ساوث ويلز.

هذا وأصابت أحدث وقائع اكتشاف الإبر المعدنية فاكهة التفاح، بعد اكتشاف آخرون الأمر نفسه خلال تناولهم للفراولة والموز في أستراليا. كما اكتشفت الواقعة الأخيرة امرأة أسترالية، حين شرائها بعض التفاح، لكنها تعرضت لصدمة بعدما عثرت على الإبرة، حيث اعتقدت في بادية الأمر أن ما وجدته ألياف جافة علقت بالتفاحة من الشجرة، لكنها عرفت الحقيقة بعدما أخرجت الإبرة كاملة.

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