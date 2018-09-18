موقع يسبب انهيار هاتفك

اكتشف أحد مطوري التكنولوجيا، وجود شفرات قصيرة محملة على روابط في الإنترنت، تؤدي إلى انهيار أجهزة الآيفون الىيباد وإعاجة تشغيلها في حال الضغط عليها.

وقال صبري حدوش في تغريدة له في تويتر، إنه اختبر الشفرة ليجد أنها تعمل على جهاز iPad Pro بشكل مثير، والتي المكونة من 15 سطرا.

وأضاف حدوش، بعد تعقبه للأخطاء في العديد من البرامج، وجد خلال ثانية شاشة الجهاز فارغة وتمت عملية إعادة تشغيلها. ويتعلق هذا لأمر في صفحة تزيد من تحميل Apple Webkit، والذي هو برنامج في الكواليس يستخدمه متصفح Safari من أجل عرض مواقع الويب على كل من Mac وiOS، وفي حالة زيارة صفحة الويب التي تم تصميمها على على أجهزة الماك فإن ذلك يؤدي إلى تجميد المتصفح. وقالت صحيفة “ديلي ميل”، إن الضغط بشكل خاطئ على الرابط الذي يشغل هذه الصفحة لن يؤدي على الأرجح إلى تعطل الكمبيوتر كاملا، إلا أنه يسبب حدوث مشاكل في برنامج بعض المتصفحات.

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