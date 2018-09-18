جارتنر: نمو عائدات الخدمات السحابية العامة في 2019

وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر فإنّه من المتوقع أن تنمو سوق الخدمات السحابية العامة في جميع أنحاء العالم بنسبة 17.3 في المئة خلال عام 2019 لتصل إلى 206.2 مليار دولار مرتفعة من 175.8 مليار دولار في عام 2018، حيث تتوقع جارتنر أن تنمو هذه السوق بنسبة 21 في المئة في عام 2018 مرتفعة بذلك من 145.3 مليار دولار سجلتها في عام 2017.

وتتوقع جارتنر أن تعتمد 90 في المئة من الشركات التي تقوم بشراء خدمات البنية التحتية لنظام السحابة على شركات تزويد توفر كل من خدمات البنية التحتية لنظام السحابة، والمنصات التقنية بحلول عام 2022، حيث سيكون بمقدور هذه الشركات الاستفادة من القدرات التي توفرها كلتيهما من مزود واحد.

وتوصلت جارتنر أيضاً إلى أن الجهات التي تشتري خدمات هذه الفئة على وجه الخصوص، تتوقع على نحو متزايد من مزودي الخدمات أن يقدموا خبرات واسعة في مجال أعمالها وقدرات أكبر على نشر هذه الخدمات والتقنيات عالمياً، بالإضافة إلى مجموعات الخدمات التي توقف العروض التقليدية وتدعم نماذج تقديم الخدمات السحابية الرقمية والآلية الجديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا