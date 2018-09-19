“ثورة” في عالم القطارات.. تعرّف عليها

قامت محطة قطارات ألمانية هذا الأسبوع بإطلاق أول قطارات تعمل بانبعاث غازات الهيدروجين في العالم، ليكون صديقا للبيئة.

ويقطع قطارا “Coradia iLint” اللذان تم بناؤهما من قبل شركة “Alstrom” الفرنسية مسافة 100 كيلومتر بين مدن كوكسهافن وبريمرهافن وبريمرفييرد وبوكستهودي في شمال ألمانيا، وكلاهما كانا يعملان في السابق بالديزل.

ويمثل المشروع، وهو تعاون بين الحكومة الفيدرالية والشركات المصنعة الخاصة، خطوة صغيرة في تحويل وسائل النقل العام إلى الوقود الصديق للبيئة.

ومن المقرر أن يتم تشغيل القطارات الجديدة في محطة تعبئة الهيدروجين لتخدم نحو مليوني مسافر بالقطار، و4 ملايين من ركاب الحافلات.

ويتم ضخ الهيدروجين الغازي في القطارات من حاوية فولاذية بطول 12 مترا بالقرب من إحدى المحطات، خزان واحد فقط يكفي لتشغيل القطارين ليوم كامل.

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