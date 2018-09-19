حارسة مرمى تثير “فكاهة عالمية”. شاهد لتعرف

218TV|خاص

في دوري كرة قدم السيدات المُقام في البرتغال صُوّر مقطع فيديو لقي انتشاراً هائلاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، فقد لا تكون الغرابة بمقطع الفيديو الذي حقق مشاهدات مليونية الأهداف الثماني والعشرين التي تلقاها فريق نادي بونتي فريلاس من نادي بنفكيا، بل توقف العالم أمام الحركات الغريبة التي قامت بها حارسة مرمى الفريق المهزوم وهي تتلقى الأهداف.

وبحسب رصد لمواقع التواصل الاجتماعي في دول عدة حول العالم، فإن حارسة المرمى التي لم يُذْكر سنها، أو مشوارها في المستطيلات الخضر بدت وكأنها لم تتدرب إطلاق على صد أي كرة، وأنها تلعب مباراتها الأولى ومن دون أي تدريب من أي نوع على حراسة المرمي، إذ كانت تكتفي بتحريك بسيط ليديها في محاولة لصد الكرات التي كانت تتحول لأهداف بسهولة متناهية.

وفي مقطع الفيديو تجرأت لاعبات بنفيكا على تسجيل الأهداف الثماني والعشرين في ظاهرة غير مسبوقة، وكأنها حصة تدريب، فيما ظلت “الحارسة السمينة” نسبياً، ذات الشعر الطويل على مراقبة الأهداف وهي تحاول صدها بطريقة “بريئة وطفولية”، ومن دون أن يفكر الجهاز الفني للفريق باستبدالها، وهو الأمر الذي وفّر مادة قوية ل”السخرية والطرافة” حول العالم. شاهد المقطع لتعرف أكثر.

يُشار إلى أن موقع قناة (218) لا يمكنه التحقق من صحة الصور والمقاطع التي تُنْشر عادة على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

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