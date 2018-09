من طفولة مليئة بالمعاناة، جاءت حملة أوسكار إيكونيمو، لتوفير الطعام للفقراء في نيجيريا، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني يسمى “Chowberry“، وهو يربط بين الأشخاص وبين الأغذية في محال البقالة، التي ستلقى عادة في سلال القمامة.

وقال صاحب المشروع: “عدم توفر الطعام لأي شخص أو لأي طفل أمر مزعج، إنه يهزك من الأعماق، أتذكر حينما كنت طفلا ولا أجد الطعام، وكنت قادرا فقط على تناول وجبة واحد جيدة على مدار اليوم”.

