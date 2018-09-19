موظفات “ماكدونالدز” يتظاهرن لـ”سبب صادم”

218TV|خاص

تُنظّم مئات العاملات في سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” الشهيرة حول العالم مظاهرة في الولايات المتحدة الأميركية، بسبب ما يقلن إنه تجاهل إدارة السلسلة العالمية لمئات الشكاوى بخصوص عمليات “تحرش جنسي”، وأيضا “خرق للخصوصية” عبر تركيب وسائل تجسس ضدهن، وإطلاق كلمات وأوصاف بذيئة ضدهن من مدراء ومسؤولين في أفرع عدة، وأيضا زبائن، لكن مسؤولا في إدارة السلسلة العالمية قال إنه ما من مكان ل”التحرش الجنسي” في مطاعم وأفرع السلسلة الأميركية الأكثر شهرة حول العالم.

وتستهدف العاملات المتظاهرات ما يسمينه تجاوزات تحدث بصورة شبه يومية، من دون تحريك أي ساكن من قبل إدارات الفروع وتحديدا في عشرات أفرع السلسلة العالمية في ولايات فلوريدا وشيكاغو وميامي، وهي انتهاكات جنسية بالمئات، فيما قالت وسائل إعلام إن مسؤولي السلسلة العالمية سيفتحون تحقيقا واسعا لمعرفة أبعاد هذه الادعاءات، وإذا ما كان لها أي صلة بالحقيقة، فيما أصبحوا يتجنبون التعليق لوسائل الإعلام التي تجري اتصالات معهم للتأكد من سبب تظاهرة العاملات التي دخلت يومها الثاني.

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