فيراري تبدأ بتصنيع السيارات الهجينة

قررت شركة فيراري لإيطالية للسيارات بدء خطة لتكون أكثر صداقة للبيئة، حيث تنوي الشركة البدء بإنتاج السيارات الهجينة (العاملة على الوقود والكهرباء معا) لكي تصبح 60% من سياراتها هجينة بحلول عام 2022، وهو ما سيتماشى مع القوانين الجديدة ومتطلبات عملائها المتغيرة.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أشارت الشركة إلى نيتها البدء بإنتاج سيارات الدفع الرباعي في خطوة لا حقة لإنتاج السيارات الهجينة.

وتخطط شركة فيراري لإطلاق 15 طرازا جديدا من بينهم سيارات هجين وسيارة متعددة الأغراض والمزيد من الإصدارات الخاصة في إطار خطة لزيادة الأرباح الأساسية بما يصل إلى الضعفين بحلول عام 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا