“فايرفوكس رياليتي” يجلب الويب إلى الواقع الافتراضي

أطلقت مؤسسة موزيلا متصفح ويب جديدا يدعى “فايرفوكس رياليتي”، مصمما خصيصا لاستعماله مع نظارات الواقع الافتراضي. والإصدارة الأولى منه أصبحت متوفرة مجانا في متاجر تطبيقات نظارات أوكولوس ريفت وإتش تي سي فايف وغوغل دايدريم.

ويهدف المشروع -الذي تعمل عليه المؤسسة منذ سنوات- إلى جعل تصفح محتوى الويب الثنائي الأبعاد أو في الواقع الافتراضي (الغامر) أسهل ما يمكن، ولهذا فإن المتصفح الجديد يدعم البحث على الإنترنت باستخدام المايكروفون لإلغاء الحاجة إلى الطباعة، كما يمكنه إظهار ألعاب الواقع الافتراضي والتجارب الأخرى المتاحة على الإنترنت مباشرة على الصفحة الرئيسية ليسهل الوصول إليها.

وكانت موزيلا متفائلة منذ سنوات بانتشار “الويب الغامر”، ففي 2014 أنشأت معيار “ويب في آر” لمساعدة المطورين على صياغة تجارب الواقع الافتراضي على الويب، ثم تقدمت بمقترح لمعيار “ويب إكس آر” الذي يدعم محتوى الواقع المعزز في المتصفحات.

وعلى الرغم من أن أجهزة الواقع الافتراضي تتحسن باستمرار فإنها لم تصبح شائعة بعد، لكن من الجيد رؤية أن النظام الإيكولوجي لها ينضج، وزيادة عدد متصفحات الواقع الافتراضي التي يمكن الاختيار من بينها تعد خطوة في هذا الاتجاه.

وتقول موزيلا إن لديها قائمة طويلة من الميزات التي تنوي إضافتها قريبا إلى متصفح “فايرفوكس رياليتي”، بما في ذلك دعم الإشارات المرجعية ومقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة، وتعدد حسابات المستخدمين.

الملاحظ أن تطبيق متصفح “فايرفوكس رياليتي” متوفر للتحميل والاستخدام من متاجر تطبيقات “أوكولوس” و”فايف بورت” و”دايدريم”، في حين يتوجب على مستخدمي نظارات سامسونغ “غير في آر” أو “أوكولوس غو” الانتظار حتى تطرحه الشركة لمتجر تطبيقات هاتين النظارتين.

المصدر : الجزيرة نت

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