شاهد.. عندما تتحول الخردة إلى قطع فنيّة

قدّم معرض “Unseen Potential” في دبي، قطعا فنية مذهلة، وهي عبارة عن مجسمات مصنوعة بالكامل من قطع الغيار والخردة المعدنية.

وكرّس المعرض فكرة أن ما يعتبره البعض خردة قد يكون كنزا لآخرين يصنعون منه أشكالاً جميلة تُزين البيوت والشركات والمعارض أيضا.

أطلقت شركة الطاير للسيارات هذا المعرض كمحاولة لدعم الشباب في بلورة أفكارهم وأحلامهم وطموحاتهم في إعادة تدوير مواد تمّ التخلص منها، وابتكار شيء فني جميل.

يشأر إلى أن هذا المعرض سيستمر لغاية 22 سبتمبر 2018، وهو فرصة لمحبي هذا النوع من الفن للاستمتاع بالمجسمات الجميلة.

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